sorteggiati gli ottavi della coppa regionale la riolese a voltana

Questa mattina sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della Coppa regionale. La Riolese affronterà il Ghepard il 11 febbraio, mentre il match contro la Vis Faventia si giocherà il 18 febbraio. Le date dei recuperi sono state fissate e i match sono pronti a partire.

Fissate (11 e 18 febbraio) le date dei recuperi sono stati sorteggiati, gli ottavi (11 febbraio) della Coppa regionale con Vis Faventia-Fly Sant’Antonio e Ghepard-Riolese. Proprio la Riolese (girone M) sarà ospite della Real Voltanese del capocannoniere Babacar Sall (11 gol, nella foto). Seconda Categoria (16ª giornata, ore 14,30). Girone M (domani): Mezzano-Giov. Santerno, R. Voltanese-Riolese (ore 15). Domenica: Brisighella-S. Rocco, Lugo-Vis Faventia, Santagata Sport-B. Tuliero, S. Imolese-Bagnara, Vita-P. L. Reda. Classifica: Vis Faventia 39; Riolese 33; Mezzano 32; Brisighella 25; Santagata Sport, Giov. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo la conclusione della fase provinciale di Coppa, vinta dalla Vis Faventia di Roberto Rodoni, le squadre di Seconda categoria tornano in campo.

