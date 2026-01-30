Sorteggi playoff Champions | l’Inter trova il Bodø Juventus contro Galatasaray l’Atalanta pesca il Borussia | Il tabellone

Oggi a Nyon sono stati sorteggiati i playoff della Champions del 2026. L’Inter affronterà il Bodø Glimt, evitando così il sfida contro il Benfica di Mourinho. La trasferta in Norvegia si preannuncia difficile, ma i nerazzurri potranno giocare il ritorno a San Siro. La Juventus invece sfiderà il Galatasaray, mentre l’Atalanta ha pescato il Borussia. Partite toste in vista, con molte squadre pronte a darsi battaglia per passare il turno.

Oggi a Nyon si è definito il tabellone de i playoff della Champions League 2026. L’ Inter trova il Bodø Glimt ed evita il Benfica di Mourinho: ostica la trasferta in Norvegia, ma il ritorno sarà a San Siro. La Juventus invece affronta il Galatasaray: i bianconeri hanno l’occasione di vendicare l’eliminazione ai gironi del 2013. Va malissimo invece all’Atalanta: i bergamaschi affrontano il Borussia Dortmund. Il tabellone dei playoff di Champions. Playoff 1: Monaco – Psg Playoff 2: Benfica – Real Madrid Playoff 3: Qarabag – Newcastle Playoff 4: Bodø Glimt – Inter Playoff 5: Galatasaray – Juventus Playoff 6: Borussia Dortmund – Atalanta Playoff 7: Club Brugge – Atletico Madrid Playoff 8: Olympiacos – Bayer Leverkusen Gli accoppiamenti agli ottavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina a Nyon sono stati svelati i match dei playoff della Champions League 2026.

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

