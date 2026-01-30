Alle ore 12:00 si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League. L’Inter saprà a breve chi dovrà affrontare per passare al prossimo turno. La squadra aspetta con tensione l’esito, mentre i tifosi sono già in fermento.

Inter News 24 Sorteggi playoff Champions League LIVE: alle ore 12:00 partirà l'estrazione e l'Inter conoscerà la sua avversaria. L'Inter si è classificata al decimo posto del maxi girone di Champions League e ora dovrà affrontare i playoff per accedere agli ottavi di finale. La squadra di Chivu tra poche ore conoscerà la sua avversaria che sarà una tra Bodo Glimt e Benfica. Sorteggi playoff Champions League LIVE: gli aggiornamenti. Aggiornamenti dalle 12.00 Quali squadre partecipano al sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League?. Terminata la fase campionato, le 16 squadre partecipanti sono confermate.

© Internews24.com - Sorteggi playoff Champions League LIVE: l’Inter tra poco conoscerà la sua avversaria. Tutte le informazioni

La Juventus scoprirà il suo avversario nei playoff della Champions League domani pomeriggio.

La Juventus aspetta di sapere chi affronterà negli spareggi di Champions League.

Sorteggi Champions League 2025: le avversarie delle italiane

