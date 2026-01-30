Questa sera sono stati sorteggiati gli avversari delle italiane nei playoff di Champions. L’Inter affronterà il Bodo Glimt, la Juventus il Galatasaray e l’Atalanta il Borussia Dortmund. Le squadre italiane devono vincere per entrare nella fase a gironi della massima competizione europea. Le sfide sono subito importanti e promettono spettacolo.

Inter-Bodo Glimt, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund saranno le sfide delle italiane ai playoff di Champions League. In Europa League il Bologna incontrerà i norvegesi del Brann È il giorno dei sorteggi europei a Nyon, dove la UEFA ha definito gli accoppiamenti dei playoff di Champions League ed Europa League, dando ufficialmente il via alla fase a eliminazione diretta delle competizioni continentali. Un passaggio cruciale della stagione europea, che coinvolge le squadre classificate tra il nono e il 24° posto al termine della fase campionato a girone unico. Nel sorteggio di Champions League, i club sono stati suddivisi in teste di serie e non teste di serie in base alla posizione finale nella fase campionato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sorteggi Champions ed Europa League, quali sono le avversarie delle italiane ai playoff

