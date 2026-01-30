Sorteggi Champions ed Europa League quali sono le avversarie delle italiane ai playoff
Questa sera sono stati sorteggiati gli avversari delle italiane nei playoff di Champions. L’Inter affronterà il Bodo Glimt, la Juventus il Galatasaray e l’Atalanta il Borussia Dortmund. Le squadre italiane devono vincere per entrare nella fase a gironi della massima competizione europea. Le sfide sono subito importanti e promettono spettacolo.
Inter-Bodo Glimt, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund saranno le sfide delle italiane ai playoff di Champions League. In Europa League il Bologna incontrerà i norvegesi del Brann È il giorno dei sorteggi europei a Nyon, dove la UEFA ha definito gli accoppiamenti dei playoff di Champions League ed Europa League, dando ufficialmente il via alla fase a eliminazione diretta delle competizioni continentali. Un passaggio cruciale della stagione europea, che coinvolge le squadre classificate tra il nono e il 24° posto al termine della fase campionato a girone unico. Nel sorteggio di Champions League, i club sono stati suddivisi in teste di serie e non teste di serie in base alla posizione finale nella fase campionato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
