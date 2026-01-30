Sondaggi politici ora tra destra e sinistra c'è meno di mezzo punto | chi vincerebbe alle elezioni

I sondaggi politici mostrano che ora la distanza tra destra e sinistra si è ridotta a meno di mezzo punto. FdI mantiene il primo posto, ma il Pd e il M5s, uniti agli altri partiti del 'campo largo', sono ormai a pochi decimi di distanza. La corsa alle prossime elezioni si fa più incerta, con i sondaggi che indicano un equilibrio stretto tra le principali forze politiche.

FdI è in testa, ma ora Pd e M5s, insieme agli altri partiti del 'campo largo', arrivano a pochi decimi dal centrodestra. È il risultato del nuovo sondaggio politico dell'Osservatorio Delphi realizzato per Fanpage.it. Il sondaggio tocca anche temi internazionali: gli italiani temono gli Stati Uniti di Trump più della Russia, quando si parla del rischio di un'invasione in Europa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Elezioni 2023

La Supermedia dei sondaggi politici mostra una rimonta del centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle in forte crescita e Fratelli d'Italia in calo nelle ultime settimane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Elezioni 2023

Argomenti discussi: Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia resta sopra il 31%, cresce il PD; Fdi, Lega e M5s: incetta di voti tra i ceti più poveri; Sondaggi politici, ora centrodestra e campo largo sono quasi pari: quanta distanza c'è tra i partiti; Referendum, il No raggiunge il Sì nei sondaggi: per Ixé è un pareggio tecnico. Il distacco ridotto a soli 0,2 punti.

Sondaggi politici, boom dei 5 Stelle: campo largo in crescita, crollano le destreNegli ultimi sondaggi avanza il campo largo con il boom dei 5 Stelle. Il centrodestra arranca e torna al di sotto del 48%. lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici, ora centrodestra e campo largo sono quasi pari: quanta distanza c’è tra i partitiA separare il centrodestra e il centrosinistra ‘largo’ c’è meno di mezzo punto. Lo testimonia il nuovo sondaggio politico di Youtrend. Fratelli d’Italia cresce, permettendo alla coalizione di superare ... fanpage.it

Sondaggi politici elettorali: gli italiani tra carovita e ospedali, Trump e Putin, referendum sulla Giustizia: l’ultima indagine su partiti e voto Link all'articolo - https://www.unita.it/2026/01/28/sondaggi-politici-elettorali-italiani-carovita-ospedali-trump-putin-referendu - facebook.com facebook

Sondaggi politici elettorali: gli italiani tra carovita e ospedali, Trump e Putin, referendum sulla Giustizia: l’ultima indagine su partiti e voto x.com