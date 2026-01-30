Sondaggi politici ora tra destra e sinistra c'è meno di mezzo punto | chi vincerebbe alle elezioni

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sondaggi politici mostrano che ora la distanza tra destra e sinistra si è ridotta a meno di mezzo punto. FdI mantiene il primo posto, ma il Pd e il M5s, uniti agli altri partiti del 'campo largo', sono ormai a pochi decimi di distanza. La corsa alle prossime elezioni si fa più incerta, con i sondaggi che indicano un equilibrio stretto tra le principali forze politiche.

FdI è in testa, ma ora Pd e M5s, insieme agli altri partiti del 'campo largo', arrivano a pochi decimi dal centrodestra. È il risultato del nuovo sondaggio politico dell'Osservatorio Delphi realizzato per Fanpage.it. Il sondaggio tocca anche temi internazionali: gli italiani temono gli Stati Uniti di Trump più della Russia, quando si parla del rischio di un'invasione in Europa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Elezioni 2023

Sondaggi politici, rimonta del centrosinistra: quanto è distante la destra e chi vincerebbe alle elezioni

La Supermedia dei sondaggi politici mostra una rimonta del centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle in forte crescita e Fratelli d'Italia in calo nelle ultime settimane.

Sondaggi politici, la rimonta è inaspettata: chi vincerebbe oggi alle elezioni

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Elezioni 2023

Argomenti discussi: Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia resta sopra il 31%, cresce il PD; Fdi, Lega e M5s: incetta di voti tra i ceti più poveri; Sondaggi politici, ora centrodestra e campo largo sono quasi pari: quanta distanza c'è tra i partiti; Referendum, il No raggiunge il Sì nei sondaggi: per Ixé è un pareggio tecnico. Il distacco ridotto a soli 0,2 punti.

Sondaggi politici, boom dei 5 Stelle: campo largo in crescita, crollano le destreNegli ultimi sondaggi avanza il campo largo con il boom dei 5 Stelle. Il centrodestra arranca e torna al di sotto del 48%. lanotiziagiornale.it

sondaggi politici ora traSondaggi politici, ora centrodestra e campo largo sono quasi pari: quanta distanza c’è tra i partitiA separare il centrodestra e il centrosinistra ‘largo’ c’è meno di mezzo punto. Lo testimonia il nuovo sondaggio politico di Youtrend. Fratelli d’Italia cresce, permettendo alla coalizione di superare ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.