Software spia e Report Nordio a muso duro | Ripugnanti insinuazioni sul governo

Il ministro Nordio si scaglia contro le accuse di spionaggio e i report che circolano sui media, definendoli “ripugnanti insinuazioni”. In un intervento deciso, ha ribadito che il governo non si farà intimidire e che, se il popolo voterà contro la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere, resterà fermo, rispettando la volontà degli italiani.

"Se il popolo respingerà" con il referendum la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere, "resteremo fermi al nostro posto, rispettandone la decisione. Se al contrario la confermerà, inizieremo il giorno successivo un dialogo con la magistratura, con il mondo accademico, con l'avvocatura, per elaborare le necessarie norme attuative". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 alla Corte Suprema di Cassazione a Roma. Il Guardasigilli poi, in riferimento ad un presunto software spia presente nei pc dei magistrati in base a quanto sostenuto in una inchiesta di Report, ha spiegato: "Troverei irriguardoso soffermarmi a smentire alcuni ripugnanti insinuazioni che in questi giorni sono state diffuse sull'ipotesi di interferenze illecite, da parte nostra, sull'attività esclusiva e sovrana della magistratura".

