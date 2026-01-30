Sito Unesco gratuito Aperti anche i musei

La festa di San Geminiano porta molti cittadini e turisti a riscoprire la città. In questa occasione, sono aperti anche i musei e il sito Unesco, senza costi. È il momento di passeggiare tra le vie, visitare le attrazioni e vivere le tradizioni locali. La giornata si rivela un’occasione perfetta per conoscere meglio la storia e le bellezze di questa città.

La festa di San Geminiano è un'occasione per (ri)scoprire la città, la sua storia, le sue bellezze, le sue tradizioni. Ecco allora una serie di idee e di iniziative che arricchiranno la giornata (e la serata) del Patrono. Domani sarà garantito l'ingresso gratuito ai luoghi del sito Unesco di piazza Grande, con accesso su prenotazione fino all'esaurimento dei posti disponibili. Si potrà salire sulla Ghirlandina dalle 9.30 alle 18.30, mentre nel pomeriggio (fra le 15.15 e le 18.15) si potranno visitare anche le sale storiche del Palazzo Comunale, con prenotazione online al sito vistimodena.it, così come l'acetaia comunale con visite guidate (anche in inglese alle 14.

