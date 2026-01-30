siria il governo e i curdi annunciano un accordo globale

Il governo siriano e i curdi hanno raggiunto un accordo che prevede l’integrazione graduale delle forze e dell’amministrazione della zona autonoma curda nello Stato. L’intesa è stata annunciata il 30 gennaio e apre una nuova fase nei rapporti tra le parti. Nessuno sa ancora come si svilupperanno i prossimi passi, ma si tratta di un passo importante verso una soluzione più stabile nel paese.

Il 30 gennaio il governo siriano e i curdi hanno annunciato un accordo “globale” in base al quale le forze e l’amministrazione della zona autonoma curda saranno gradualmente integrate nello stato. In base all’accordo, le forze di sicurezza di Damasco si schiereranno nella zona autonoma curda, istituita durante la guerra civile (2011-2024). Le nuove autorità siriane, che si erano insediate dopo aver destituito nel dicembre 2024 il regime di Bashar al Assad, sono infatti determinate a estendere la loro autorità su tutto il territorio siriano. L’accordo è stato annunciato prima dalle Fds e poi dalla tv di stato siriana. 🔗 Leggi su Internazionale.it

L'accordo tra il governo siriano e le autorità curde segna un cambiamento significativo nella regione.

Il 18 gennaio, il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (FDS) hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, segnando un passo importante nella stabilizzazione del territorio.

I curdi hanno accettato di integrarsi nell’esercito e nelle istituzioni sirianeMartedì il governo siriano e le Forze democratiche siriane (SDF nel più noto acronimo inglese), una forza armata guidata dai curdi che controlla alcune zone del nord-est del paese, hanno annunciato un ... ilpost.it

