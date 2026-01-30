Jannik Sinner esce sconfitto in semifinale agli Australian Open, battuto in cinque set da Novak Djokovic. La partita lascia un sapore amaro, soprattutto perché Laila, la sua compagna, era assente e avrebbe potuto dargli supporto. Sinner non nasconde la delusione: “Perdere così fa male” ha detto subito dopo il match, segnando una giornata difficile per il tennista italiano.

"Perdere così fa male" sono state le prime parole di Jannik Sinner, dopo la sconfitta in cinque set in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovi c. Un match con tantissime emozioni, dall'epilogo triste per i colori azzurri, che lancia ancor più nella leggenda il 38enne serbo. Ma soprattutto ahinoi vieta al tennista italiano la possibilità di vincere per la terza volta consecutiva a Melbourne, privando tifosi e appassionati dell'ennesima finale contro Alcaraz, che sembrava già scritta. Ai più attenti non è passata inosservata, l'assenza della fidanzata di Sinner, Laila Hasanovic, che nelle stesse ore si trovava in Danimarca, nella sua città natale, impegnata con le sfilate della Copenaghen Fashion Week. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner, una sconfitta ancora più amara: perché Laila era assente

Jannik Sinner ha fatto ancora parlare di sé agli Australian Open.

