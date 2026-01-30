Dopo la sconfitta in semifinale, Jannik Sinner si prende il suo tempo e ammette:

Jannik Sinner è imbronciato, più triste che arrabbiato. Non poter difendere il titolo vinto nelle ultime due edizioni è una situazione che l'amareggia. "Era uno Slam molto importante per me. Ho avuto molte chance, anche nel quinto set. Ho provato a fare cose differenti ma non ha funzionato. Ho fatto errori, succede nel tennis. Fisicamente mi sento bene, non c’è niente che non va. Lui è stato semplicemente migliore di me. Nole ha vinto 24 Slam, ci conosciamo bene, abbiamo giocato tante volte contro". Il favorito alla vigilia era lui, inutile negarlo. Ma l'ennesima finale di uno Slam tra lui e Alcaraz stavolta non ci sarà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner s'inchina: "Non c'è nulla che non va, Nole è stato migliore di me"

Approfondimenti su Sinner Nole

Jannik Sinner si prepara alla semifinale contro Novak Djokovic, ma l’ex azzurro Bertolucci mette in chiaro che per lui il match dipende dalla velocità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sinner Nole

Argomenti discussi: Sinner da padrone, Musetti da piangere; A Melbourne fa troppo caldo? Sì ma i più forti Sinner e Alcaraz continuano a vincere.

Australian Open Atp: tutteL'azzurro dopo il ko in semifinale: Non sono sorpreso perché per anni lui è stato il migliore. Prenderò questa sconfitta come una lezione. Se devo prendere qualcosa di positivo direi il servizio ... gazzetta.it

Jannik Sinner dopo aver vinto gli ATP finals 2025, non si dedica alle telecamere, ignora le luci puntate su di lui ma si inchina, accarezza ed interagisce con dolcezza con Snoopy, Il cane meticcio della sua fidanzata Laila. Poiché un campione vero non si - facebook.com facebook