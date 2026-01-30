Sinner si arrende in cinque set diavolo Djokovic in finale agli Australian Open

Jannik Sinner non riesce a raggiungere la finale degli Australian Open. Dopo una lunga partita, è stato sconfitto al quinto set da Novak Djokovic, che ora si prepara a sfidare lo spagnolo. L’azzurro ha combattuto con tutte le sue forze, ma alla fine il serbo ha avuto la meglio. La partita è stata intensa e combattuta fino all’ultimo punto.

Sfuma la finale degli Australian Open per Jannik Sinner. L'azzurro n.2 del mondo è stato battuto nella semifinale di Melbourne al quinto set da Novak Djokovic che ora se la vedrà con lo spagnolo n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Il campione serbo ha superato l'altoatesino col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6. Sinner ha ottenuto più punti di Djokovic, ma non sono bastati. "Non riesco a trovare le parole. Mi sembra tutto surreale, l'intensità e la qualità del tennis è stata estremamente alta e sapevo che solo giocando così avrei potuto vincere. Jannik è un giocatore incredibile e mi ha spinto al limite".

