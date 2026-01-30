Sinner perché ha perso contro Djokovic? Gli erorri tattici la mancanza di ritmo e le difficoltà inaspettate Jannik | Ho dato tutto

Jannik Sinner perde in cinque set contro Novak Djokovic e non può difendere il titolo agli Australian Open. L’italiano ha commesso errori tattici, ha avuto problemi di ritmo e ha incontrato difficoltà inaspettate. Alla fine, Djokovic si prende la finale e Sinner ammette di aver dato tutto, ma non basta.

Jannik Sinner non potrà difendere il titolo degli Australian Open in finale contro Carlos Alcaraz. L'italiano è stato infatti sconfitto da Novak Djokovic, che ha vinto in cinque set un match che è stato una battaglia, terminato alle due di notte. Una sconfitta inaspettata per Sinner, che non giocherà una finale di uno slam per la prima volta da Wimbledon 2024. Ma cosa è successo a Jannik? Le statistiche del match dicono che Sinner ha ottenuto 26 ace, record per l'italiano in una partita. Inoltre, con la prima ha ottenuto l'80% dei punti. Nonostante questi numeri, il numero due del mondo è uscito sconfitto, mostrandosi umano e non un robot inscalfibile, immagine che spesso era riuscito a dare nelle sfide contro i suoi avversari. 🔗 Leggi su Leggo.it

