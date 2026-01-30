Sinner e le statistiche | Ho fatto più punti di Djokovic? È abbastanza irrilevante se guardiamo il punteggio

Jannik Sinner ha perso la semifinale contro Novak Djokovic dopo oltre quattro ore in campo. Nonostante abbia fatto più punti rispetto al suo avversario, il giocatore italiano ha ammesso che il risultato finale conta poco. La sfida è stata lunga e combattuta, ma alla fine Djokovic ha avuto la meglio, lasciando Sinner con l’amaro in bocca.

Jannik Sinner ha perso la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic dopo più di quattro ore in campo. Di seguito, la conferenza stampa del tennista altoatesino. Le parole di Sinner. Quanto ti fa male questa volta? “ Molto. È stato uno Slam molto importante per me, conoscendo anche il contesto. Può succedere. È stata una bella partita da parte di entrambi. Ho avuto molte occasioni. Non sono riuscito a sfruttarle, e questo è il risultato. Fa male, di sicuro ”. Quando hai avuto la sensazione che la situazione ti stesse sfuggendo di mano? “ A dire il vero, non c’è stato un momento. Ho avuto le mie occasioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Questa mattina si è giocata la semifinale tra Novak Djokovic e Jannik Sinner agli Australian Open.

