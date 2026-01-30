Sinner duro sfogo dopo il match | Come una lezione fa male

Dopo una sconfitta amara, Jannik Sinner si sfoga in modo deciso. “Come una lezione, fa male”, dice il tennista italiano, spiegando che non c’è stato un momento preciso in cui tutto è cambiato. Anche nel quinto set, ha avuto le sue occasioni, ma non è riuscito a sfruttare le chance, lasciando spazio all’avversario. La delusione si legge nel suo volto, ma l’italiano promette di ripartire.

"Non c'è un unico momento in cui la partita è cambiata. Anche nel quinto set ho avuto le mie chance, tante palle break non trasformate. In alcuni casi lui ha trovato dei grandi colpi. Ho preso delle decisioni diverse e oggi non hanno funzionato. Questo è il tennis. Nel primo set ho espresso un buon livello, ma è stato un po’ come sulle montagne russe, ed è andata come è andata": Jannik Sinner lo ha detto dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Solo parole di stima per il suo avversario, che lo ha battuto con un punteggio di 3-2: “Ha vinto 24 Slam. Ci conosciamo molto bene, sappiamo come giochiamo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa con il volto tirato, ancora scosso dalla sconfitta contro Novak Djokovic.

Jannik Sinner non nasconde il dispiacere dopo aver perso contro Novak Djokovic.

