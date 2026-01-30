Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale dell'Australian Open. Dopo aver battuto Ben Shelton in tre set, il tennista italiano ha conquistato la sua terza semifinale consecutiva in Australia e la nona in un torneo del circuito Slam. Ora, l’attenzione è tutta sulla sfida contro il campione serbo, che si giocherà nei prossimi giorni. Molti tifosi si chiedono già quando e dove poter seguire l’incontro, in tv o in streaming.

Game, set, match. Jannik Sinner batte in tre set Ben Shelton e trova la sua terza semifinale australiana consecutiva (la nona nel circuito Slam). L'azzurro ha superato i quarti di finale senza soffrire mostrando concretezza e varietà. Meno efficace del solito al servizio (anche perché non sempre può raggiungere le percentuali dei precedenti turni), Jannik ha gestito il ritmo della gara e, tolto un calo a inizio terzo set, non ha mai perso il controllo del match. Difficile immaginare un esito diverso quando davanti aveva Shelton che, a eccezione di un precedente, aveva sempre perso. Adesso Jannik troverà Djokovic che, complice il ritiro di Musetti, ha trovato la qualificazione alla semifinale pur rischiando l'eliminazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open: orario e dove vederla in tv e streaming e i precedenti

Approfondimenti su Sinner Djokovic

Oggi alle 09:30 italiane, si gioca la semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Novak Djokovic affronta Botic van de Zandschulp agli Australian Open 2026, nella settima giornata del torneo di Melbourne.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner-Djokovic in chiaro: la semifinale degli Australian Open sul Nove alle 9,30; Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia; Australian Open 2026 - Sinner-Djokovic. la semifinale LIVE in chiaro su NOVE venerdì 30 gennaio dalle 9:00.

Australian Open, semifinali in diretta: in corso Alcaraz-Zverev, Carlos ha i crampi: 6-4; 7-6; 6-7; 2-3. Poi Sinner-DjokovicSinner è avanti 6-4 nei precedenti con Djokovic — arrivato in semifinale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti, che aveva vinto i primi due set — con cinque vittorie di fila, compresa la semifinale degl ... corriere.it

Australian Open, Sinner sfida Djokovic per un posto in finaleL'azzurro, dalle 9.30, affronta sulla Rod Laver Arena il campione serbo che è arrivato in semifinale dopo il ritiro di Musetti. Intanto, Alcaraz, ostacolato dai crampi, sta sfidando Zverev ... tg24.sky.it

Batti un colpo se sei pronto a tifare Sinner contro Djokovic - facebook.com facebook

Puntate la , domani mattina gioca Sulla strada per la finale c'è l' Djokovic Guarda Sinner Djokovic agli #AustralianOpen, venerdì 30 gennaio alle 9:30 circa, ora italiana, su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com