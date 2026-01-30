Sinner-Djokovic oggi in diretta | risultato LIVE semifinale Australian Open IN AGGIORNAMENTO

Questa mattina si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open. La sfida sta attirando l’attenzione degli appassionati di tennis, con i due giocatori pronti a darsi battaglia per un posto in finale. La partita è in corso e i tifosi seguono ogni punto in diretta, sperando in un risultato sorprendente.

Si rinnova la sfida tra due fuoriclasse del tennis mondiale. Oggi in diretta Sinner e Djokovic si scontrano nella semifinale degli Australian Open. Scopriamo insieme chi ha vinto e vola in finale. La seconda semifinale degli Australian Open 2026 vede in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic. Una gara ricca di spettacolo, giocata punto dopo punto. Ma chi ha vinto? Ricordiamo che il vincitore del match dovrà vedersela con uno Carlos Alcaraz e Alexander Zverev (attualmente al quinto set dopo un 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 – IN AGGIORNAMENTO).

