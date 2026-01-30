Sinner-Djokovic oggi Australian Open 2026 | orario semifinale tv programma streaming

Da oasport.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 9:30 ora italiana si gioca la semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il match si svolge a Melbourne, e tutti gli occhi sono puntati sul duello tra il giovane italiano e il campione serbo. La partita sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming, e gli appassionati di tennis non vogliono perdere neanche un punto.

Non prima delle 09:30 italiane di venerdì 30 gennaio, va in scena Sinner-Djokovic oggi, match valido per la semifinale degli Australian Open 2026. Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano sul cemento di Melbourne in una delle sfide più attese del torneo, con in palio l’accesso alla finale del primo Slam della stagione. La semifinale Sinner-Djokovic agli Australian Open 2026 riporta alla memoria il precedente del 2024, quando proprio a Melbourne l’azzurro superò il campione serbo in un match che segnò una svolta decisiva nella sua carriera. Da quella vittoria nacque il percorso che portò Sinner al trionfo in finale contro Daniil Medvedev, con la conquista del suo primo Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

sinner djokovic oggi australian open 2026 orario semifinale tv programma streaming

© Oasport.it - Sinner-Djokovic oggi, Australian Open 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Sinner Djokovic

Dove vedere in tv Sinner-Djokovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Questa sera, gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Il giorno di Sinner-Djokovic: semifinale alle 9.30; Australian Open, quando giocano e dove vedere in tv le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev; Sinner-Djokovic in chiaro: la semifinale degli Australian Open sul Nove alle 9,30.

sinner djokovic oggi australianSinner-Djokovic oggi agli Australian Open, orario e dove vedere la semifinale in TV e in chiaroSinner-Djokovic è la semifinale degli Australian Open. Tutto quello che c'è da sapere su precedenti, orario, diretta TV in chiaro e streaming della partita ... fanpage.it

sinner djokovic oggi australianLIVE Sinner-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: rivincita della semifinale di due anni faCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Djokovic Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.