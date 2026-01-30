Sinner-Djokovic oggi Australian Open 2026 | orario semifinale tv programma streaming

Questa mattina alle 9:30 ora italiana si gioca la semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il match si svolge a Melbourne, e tutti gli occhi sono puntati sul duello tra il giovane italiano e il campione serbo. La partita sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming, e gli appassionati di tennis non vogliono perdere neanche un punto.

Non prima delle 09:30 italiane di venerdì 30 gennaio, va in scena Sinner-Djokovic oggi, match valido per la semifinale degli Australian Open 2026. Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano sul cemento di Melbourne in una delle sfide più attese del torneo, con in palio l'accesso alla finale del primo Slam della stagione. La semifinale Sinner-Djokovic agli Australian Open 2026 riporta alla memoria il precedente del 2024, quando proprio a Melbourne l'azzurro superò il campione serbo in un match che segnò una svolta decisiva nella sua carriera. Da quella vittoria nacque il percorso che portò Sinner al trionfo in finale contro Daniil Medvedev, con la conquista del suo primo Slam.

