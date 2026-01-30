Sinner-Djokovic oggi agli Australian Open orario e dove vedere la semifinale in TV e in chiaro

Questa mattina si sfidano Sinner e Djokovic nella semifinale degli Australian Open. La partita si gioca alla Rod Laver Arena, e gli appassionati possono seguirla in diretta TV in chiaro o in streaming. I due si sono affrontati in passato, e ora si preparano a dar vita a un match che promette emozioni forti.

Sinner-Djokovic è la semifinale degli Australian Open. Tutto quello che c'è da sapere su precedenti, orario, diretta TV in chiaro e streaming della partita che si gioca nella Rod Laver Arena.

Sinner-Djokovic dove vedere in chiaro e orario semifinale degli Australian Open 2026

Questa mattina si gioca la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Sinner, quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere (tv e streaming) la semifinale degli Australian Open

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

Il giorno di Sinner-Djokovic: semifinale alle 9.30; Dove vedere Sinner-Djokovic agli Australian Open in tv e streaming (il match anche in chiaro); Sinner-Djokovic vale un posto in finale: quando e dove vederlo; A che ora gioca Sinner la semifinale degli Australian Open contro Djokovic: il match in tv in chiaro.

Dove vedere in tv la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 26: orari e canaliL ’eterna sfida fra Jannik Sinner e Novak Djokovic si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo: la semifinale degli Australian Open 2026 (Sinner è attualmente il numero 2 al mondo; Djokovic il n ... iodonna.it

sinner djokovic oggi agliJannik Sinner contro Novak Djokovic agli Australian Open. Tutti i precedenti: da Montecarlo alle 4 semifinali slamJannik mi ricorda me... nei tempi migliori, queste sono le parole pronunciate da Novak Djokovic nei confronti di Jannik Sinner lo scorso ottobre. Parole di stima da parte del 24 volte campione Slam, ... corrieredellumbria.it

