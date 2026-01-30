Sinner-Djokovic oggi agli Australian Open orario e dove vedere la semifinale in TV e in chiaro

Questa mattina si sfidano Sinner e Djokovic nella semifinale degli Australian Open. La partita si gioca alla Rod Laver Arena, e gli appassionati possono seguirla in diretta TV in chiaro o in streaming. I due si sono affrontati in passato, e ora si preparano a dar vita a un match che promette emozioni forti.

