sinner djokovic oggi agli australian open 2026 la semifinale in diretta

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano sulla Rod Laver Arena del Melbourne Park, in palio c’è la finale agli Australian Open 2026. L’azzurro, n°2 del mondo, e il serbo, n°4, si sfidano per l’undicesima volta e il 24enne guida il bilancio con sei vittorie (cinque consecutive) e quattro sconfitte. Ad attendere in finale il vincitore della sfida c’è il leader della classifica Atp Carlos Alcaraz, che ha sconfitto nell’altra semifinale in 5 set, il tedesco Zverev dopo una maratona di quasi 5 ore e mezzo. L’ultimo trionfo è arrivato lo scorso anno in semifinale a Wimbledon, Slam inglese poi vinto dal campione altoatesino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

