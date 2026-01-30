Sinner delude e perde con Djokvovic Addio finale | Complimenti a Novak il tennis è così

Jannik Sinner si ferma ai quarti di finale degli Australian Open, battuto da Novak Djokovic. Il tennista italiano aveva sperato di arrivare in finale, ma ha perso in due set. Djokovic ha dimostrato ancora una volta la sua esperienza e ha superato Sinner con facilità. Dopo il match, il campione serbo ha fatto i complimenti a Sinner, riconoscendo la qualità del suo avversario. Per l’italiano, una delusione, ma anche un segnale di crescita in vista di future occasioni.

Grande delusione. Jannik Sinner è fuori dalla finale degli Australian Open e non potrà difendere il titolo vinto lo scorso anno. Il campione italiano ha perso contro un sontuoso Novak Djokovic, che ha la meglio in cinque set nella semifinale con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6. "Non trovo le parole, mi sembra tutto surreale. Più di 4 ore, sono le due notte. Mi ricorda la finale del 2012 durata quasi sei ore. Sapevo che soltanto giocando così avevo una chance di vincere, avevo perso le ultime cinque gare consecutive contro Sinner. Sotto rete gli ho detto 'grazie di avermi fatto vincere ancora una volta'.

