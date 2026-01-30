Sinner Bertolucci | Era tre metri fuori a remare è mancato un po’ in arroganza Doveva essere più…

Oggi pomeriggio, Paolo Bertolucci ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale. L’ex tennista ha detto che Sinner è stato troppo fuori posizione a remare e che gli è mancata un po’ di arroganza. Bertolucci ha sottolineato che il giovane italiano doveva essere più deciso e sicuro nei momenti chiave, soprattutto quando era in vantaggio.

Questo pomeriggio l'ex tennista Paolo Bertolucci è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" per commentare la sconfitta in semifinale di Jannik Sinner contro il serbo Novak Djokovic in cinque set dopo essere stato avanti di un set per due volte. Di seguito vi riportiamo le sue parole: "Solo una volta ha aggredito con decisione la .

