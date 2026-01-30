Sinner analizza il suo servizio | È stato il punto di forza di tutta la competizione

Jannik Sinner si prende il primo titolo del Grande Slam in Australia. Dopo aver vinto, il tennista italiano analizza il suo servizio, che ha definito il punto di forza della sua cavalcata. Sinner ha parlato di come abbia funzionato durante tutta la competizione, sottolineando la sua solidità in campo. È stata una vittoria importante, arrivata grazie anche a un servizio efficace e preciso, che ha fatto la differenza in molte partite.

Jannik Sinner ha chiuso con un’analisi lucida e autentica la sua straordinaria avventura agli Australian Open, dove ha conquistato il primo titolo del Grande Slam della carriera. Il tennista italiano, reduce da una prestazione dominante che lo ha portato a sconfiggere Novak Djokovic in finale, ha sottolineato come il servizio fosse stato il pilastro su cui si è costruito il suo percorso nel torneo. “Al servizio è andata bene per tutto il torneo”, ha dichiarato in conferenza stampa, rivelando una consapevolezza che va oltre la semplice soddisfazione. Non si tratta solo di numeri: 82% di punti vinti al primo servizio, 36 ace totali, e una percentuale di punti salvati al primo servizio superiore al 90% nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Ameve.eu

