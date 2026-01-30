Novak Djokovic vince l’Australian Open 2025, dominando la finale contro Jannik Sinner. Il tennista serbo ha mostrato tutta la sua esperienza, giocando con calma e lucidità, e ha chiuso il match in tre set. Sinner invece riconosce di aver commesso errori importanti, che alla fine hanno fatto la differenza. La partita si è conclusa con Djokovic che aggiunge un altro grande successo alla sua carriera.

Novak Djokovic ha conquistato il titolo dell’Australian Open 2025 con una prestazione che ha unito freddezza tattica e dominio psicologico, superando in finale Jannik Sinner in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4. Il match, disputato al Rod Laver Arena di Melbourne, ha rappresentato il culmine di una settimana in cui il serbo ha dimostrato di essere ancora al massimo livello, nonostante le critiche legate al suo rendimento in stagione. Sinner, al suo primo finale Slam, ha mostrato grande intensità nei primi due parziali, ma ha perso il controllo nel terzo set, quando Djokovic ha colto al volo le occasioni che si sono presentate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner ammette errori chiave, Djokovic domina con lucidità nel match decisivo dell’Australian Open

Approfondimenti su Australian Open 2025

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Auger Aliassime, valido per la prima settimana degli Australian Open.

Questa mattina si è svolto il confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

RTL 102.5. . "Li state proteggendo, proteggete sempre loro". A metà del terzo set della semifinale maratona degli Australian Open, Alexander Zverev si è sfogato con il giudice per il medical time-out chiesto da Carlos Alcaraz per crampi. Il tedesco ha protest - facebook.com facebook

#AustralianOpen - #Sinner cade contro #Djokovic. Nole in finale con Alcaraz - Quanti (tanti...) punti perde Jannik nel ranking Atp da Carlos #sinnerdjokovic x.com