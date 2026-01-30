La leader del PD, Elly Schlein, torna a far sentire la sua voce sulla parità di genere in Puglia. Questa volta si rivolge direttamente alla politica locale, criticando la mancanza di posti riservati alle donne negli organismi istituzionali regionali. Schlein chiede più spazio per le donne, mentre alcuni esponenti della sinistra si mostrano frustrati e poco convinti. La polemica si infiamma, tra accuse e difese, e il dibattito sulla “questione rosa” entra nel vivo.

La “linea rossa” sulla “questione rosa”. Elly Schlein insorge contro quello che – negli incarichi istituzionali del Consiglio regionale e della giunta pugliese – è uno spazio troppo risicato per le donne. Il monito della deputata di Lugano risuona con sottofondo di tamburi: “La parità di genere è sempre importante e fondamentale. Mi aspetto che anche il partito pugliese faccia di tutto per farla avanzare e far avanzare il ruolo delle donne. Lo chiedo a tutti i livelli, è un principio per me non negoziabile”. Di fatto una tirata d’orecchie plateale al governatore Antonio Decaro e al suo partito che avrebbe scelto come presidente dell’assemblea legislativa l’ex parlamentare brindisino Toni Matarrelli, lasciando ai box Loredana Capone, pretoriana della segreteria che guidava l’aula nella passata legislatura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Sinistra frustrata sulla questione di genere”: Concia sulla polemica Schlein-Pd Puglia

