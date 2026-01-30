Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno deciso di agire anche contro Meta e TikTok, perché i video che lo riguardano sono ancora online. Nonostante le richieste di rimozione, le piattaforme non hanno eliminato i contenuti, ritenuti dannosi. I legali contestano il ruolo di queste aziende, che considerano strumenti utilizzati dai malintenzionati per diffondere materiale offensivo. La battaglia legale si allarga, e ora si cerca di fare luce su come i social media gestiscono i contenuti diffamatori.

Ma l’appello non è solo contro Google, ma anche verso Meta e TikTok, in quanti diverse pagine e utenti, nei giorni successivi, hanno ricondiviso quei video che ormai sono dappertutto. Secondo Aiello e Missaglia i grandi colossi dovrebbero fermare questa diffusione così irruente. Inoltre, i due avvocati dichiarano di essere “decisamente soddisfatti dopo aver appreso che la Procura di Milano ha aperto una indagine nei confronti dei vertici di Google Ireland e Italia per il reato di ricettazione e per concorso in diffamazione”. Quindi procederanno con un “identico intervento contro YouTube, Meta e TikTok”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Signorini, i legali anche contro Meta e TikTok: “I video sono ancora in rete”

Approfondimenti su Signorini Lega

Gli avvocati di Alfonso Signorini fanno causa a Google per alcuni video di Fabrizio Corona.

In Italia, sono 25 le persone indagate nell’ambito di un’indagine su finanziamenti e attività sospette legate a Hamas.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Signorini Lega

Argomenti discussi: Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Giudice accoglie ricorso di Signorini, Corona non può pubblicare puntata. Lui: Censura preventiva; Signorini, accolto il ricorso: Fabrizio Corona non potrà più pubblicare contenuti diffamatori online sul giornalista. L'imprenditore: Non mi fermo; Caso Signorini: i legali denunciano Google per la mancata rimozione dei contenuti diffamatori.

Caso Corona-Signorini, i pm indagano anche su Google. Per ricettazioneOltre al concorso in diffamazione, c'è un'altra ipotesi di reato al vaglio dei magistrati, e riguarda i video caricati su YouTube ... huffingtonpost.it

Avvocati di Alfonso Signorini contro Google per i video di Fabrizio Corona, nel mirino anche Meta e TikTokGli avvocati di Alfonso Signorini hanno sferrato un nuovo attacco a Google per i video di Fabrizio Corona: nel mirino dei legali anche Meta e TikTok. virgilio.it

Nel fascicolo nato dalla denuncia dei legali di Alfonso Signorini si valuta anche l’ipotesi di ricettazione, oltre alla diffamazione aggravata contestata a Fabrizio Corona. Sotto esame il caricamento delle puntate di Falsissimo e le possibili responsabilità di Googl - facebook.com facebook

Nel fascicolo nato dalla denuncia dei legali di Alfonso Signorini si valuta anche l’ipotesi di ricettazione, oltre alla diffamazione aggravata contestata a Fabrizio Corona. Sotto esame il caricamento delle puntate di Falsissimo e le possibili responsabilità di Googl x.com