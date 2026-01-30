Sigarette oggi scattano gli aumenti | quanto costerà fumare in Italia la tabella dei rincari

Oggi, venerdì 30 gennaio 2026, in Italia entrano in vigore nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette. Le confezioni costeranno di più, e molti fumatori si preparano a fare i conti con i rincari. Le autorità hanno annunciato gli aumenti già da settimane, e ora è ufficiale: chi compra le sigarette vedrà il prezzo salire.

Oggi, venerdì 30 gennaio 2026, entrano ufficialmente in vigore nuovi aumenti dei prezzi dei tabacchi. A essere coinvolti sono diversi prodotti di tabaccheria, in particolare sigari, sigaretti e tabacco trinciato, come comunicato dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso una circolare che aggiorna le tabelle di vendita al pubblico. I rincari rientrano nelle misure previste dal governo Meloni con la legge di bilancio 2026, che ha introdotto un progressivo adeguamento della fiscalità sui prodotti del tabacco. L'Agenzia dei monopoli sta applicando gli aumenti in più fasi: una prima tranche è scattata a metà gennaio, mentre la seconda tranche entra in vigore proprio oggi.

