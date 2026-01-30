Sicurezza precaria e lavoratori in nero | sequestrato il capannone

Le forze dell’ordine hanno sequestrato un capannone usato come laboratorio cinese. Durante un controllo, hanno trovato condizioni di lavoro in nero e ambienti poco sicuri. La scena si ripete spesso quando viene fatto un intervento di questo tipo. I lavoratori, molti dei quali senza contratto, operavano in condizioni rischiose, mentre i controlli puntano a smantellare queste attività illegali.

Il 22 gennaio le fiamme gialle di Cittadella hanno effettuato un sopralluogo ad un'attività gestita da personale cinese nella zona industriale di Fontaniva dove vengono prodotti capi d'abbigliamento sportivo. Denunciato il titolare. Trovati anche bambini liberi di muoversi tra le postazioni Uno scenario che si ripropone ogni volta che le forze dell'ordine decidono di effettuare un accertamento ad un laboratorio cinese. Degrado, mancanza assoluta di dispositivi di sicurezza, condizioni igienico sanitarie preoccupanti, promiscuità nell'accesso ai servizi igienici, bambini che girano per il capannone, dormitori e cucine a fianco alla zona di lavoro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Sicurezza Precaria

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicurezza Precaria

Argomenti discussi: Docente precaria licenziata dopo infortunio in classe: il caso solleva interrogativi sulla tutela dei lavoratori della scuola; Cnr: dal Consiglio regionale sostegno unanime ai ricercatori precari; Verona | Giovane operaio s'infortuna alla Cartiera Fedrigoni: Precarietà ed inesperienza; Precari invisibili, magistrati spiati, lavoratori sfruttati: le inchieste di Report del 25 gennaio.

Salute e sicurezza sul lavoro, Inail e Conferenza delle Regioni estendono al 2026 le attività di formazione aggiuntivaSalute e sicurezza sul lavoro, Inail e Conferenza delle Regioni estendono al 2026 le attività di formazione aggiuntiva Con la proroga dell’Accordo quadro le imprese avranno maggiori possibilità di ... regioni.it

Carovigno, lavoro in nero e sicurezza precaria nel cantiere: sanzioni per 200mila euroLa sospensione immediata dei lavori e sanzioni per oltre 200mila sono state elevate a Carovigno, nel Brindisino, al termine di un controllo congiunto eseguito nelle scorse ore in un cantiere edile da ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Un episodio emblematico sulla sicurezza sempre più precaria lungo alcune arterie viarie - facebook.com facebook