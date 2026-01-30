Sicurezza nei locali dopo la strage di Crans Montana confronto in Prefettura | il plauso delle associazioni

Dopo la strage di Crans Montana, si è riunito in Prefettura un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e le forze dell’ordine. Confcommercio, Fipe e Confartigianato Rimini hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di rafforzare i controlli di sicurezza nei locali pubblici. La riunione è servita a fare il punto sulle misure adottate e a chiedere ulteriori interventi per garantire la sicurezza di clienti e operatori.

Al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica norme antincendio, gestione dei locali ed eventi temporanei, con l'obiettivo di tutelare clienti e lavoratori Nel corso della riunione è stata riservata particolare attenzione alle misure di sicurezza e antincendio, con un approfondimento specifico sulle norme tecniche di riferimento e sulla corretta gestione dei locali secondo la normativa vigente. Tra i temi affrontati: il rispetto delle disposizioni antincendio, l'adeguatezza delle vie di esodo, l'utilizzo di materiali di arredo e allestimento conformi e non infiammabili, nonché il rigoroso rispetto del numero massimo di persone presenti all'interno dei locali.

