Sicurezza e giustizia pm Greco al GdI | Il problema delle città è la notte; sul referendum sono per il no riforma inutile e dannosa

Francesco Greco, ex procuratore di Milano e ora a Roma, torna a parlare di sicurezza e giustizia. Durante un'intervista al Giornale d'Italia, Greco sottolinea che il problema principale delle città italiane è la notte, quando aumentano i rischi e le illegalità. Sulla riforma costituzionale, l’ex magistrato si dice contrario e definisce il referendum inutile e dannoso. La sua posizione crea scontro tra chi pensa che serva un cambiamento e chi invece preferisce mantenere lo status quo.

L'avvocato Angelo Pisani dice che il referendum sulla separazione delle carriere serve a rendere più indipendenti i giudici dai magistrati.

Il Procuratore Romanelli esprime la sua posizione sul referendum giustizia, dichiarando che voterà no.

