Sicurezza delle scuole Ulteriore stanziamento per la primaria di Porta Maggiore

Il Comune di Ascoli ha annunciato un nuovo stanziamento di fondi per migliorare la sicurezza della scuola primaria di Porta Maggiore. L’obiettivo è intervenire sugli edifici, rendendoli più sicuri e adeguati alle esigenze degli studenti. La decisione arriva all’inizio dell’anno scolastico, con l’intento di assicurare un ambiente più protetto e confortevole per i ragazzi.

Il nuovo anno si è aperto all'insegna di un impegno del Comune di Ascoli sul fronte dell'edilizia scolastica. Sicurezza, qualità degli spazi e potenziamento dei servizi educativi rappresentano, nei disegni dell'amministrazione, una priorità assoluta, come dimostrano i numerosi cantieri attivi sul territorio comunale, che procedono a passo spedito e che termineranno entro la prossima primavera. Tra gli interventi più rilevanti rientrano quelli previsti dall' Ordinanza speciale n. 3 del 6 maggio 2021, che riguardano l'adeguamento sismico della scuola primaria Cagnucci, situata in via Napoli, nel quartiere di Porta Maggiore.

