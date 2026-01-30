Sicurezza a Lodi arrivano i rinforzi | potenziati gli organici di Polstrada e Polfer

A Lodi arrivano rinforzi per Polstrada e Polfer. Il Sindacato autonomo polizia annuncia che sono stati sbloccati nuovi posti di lavoro, rafforzando così i controlli e la presenza sul territorio. Si tratta di un passo importante per migliorare la sicurezza in zona, dove negli ultimi tempi si sono intensificati i controlli e le pattuglie sono più numerose rispetto al passato.

Lodi, 30 gennaio 2026 – Potenziamenti in arrivo, nel Lodigiano, per Polstrada e Polfer. Il Sindacato autonomo polizia (Sap) di Lodi annuncia il raggiungimento di un obiettivo atteso da tempo: il potenziamento degli organici in due settori strategici per la sicurezza del territorio. Il risultato è frutto di un confronto avviato lo scorso novembre, in occasione delle celebrazioni per i trent'anni dall'istituzione della Prefettura e della Questura di Lodi. In quell'occasione, una delegazione del Sap, composta dal segretario provinciale Claudio Galluzzi e dal segretario provinciale aggiunto Gianrocco Accogli, aveva incontrato il Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, portando all'attenzione le gravi criticità legate alla cronica carenza di personale.

