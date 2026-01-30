Si rivede il sorriso di Italiano Felici di questo nostro percorso perché non c’è nulla di scontato E’ stata una gara da squadra vera

Dopo una partenza complicata, l’allenatore Italiano si mostra soddisfatto. “Felici di questo nostro percorso, perché non c’è nulla di scontato”, dice. La sua squadra, che ha chiuso decima nella prima fase di Europa League, ha dimostrato di essere un gruppo compatto. “E’ stata una gara da squadra vera”, aggiunge. La competitività nel torneo è alta, e Italiano sottolinea che tutte le squadre si affrontano a viso aperto, senza favori. La strada è ancora lunga, ma il morale è alto.

"Siamo arrivati decimi nella prima fase di un' Europa League dove non c'è nulla di scontato e tutte le squadre sono di valore e si affrontano a viso aperto". Vincenzo Italiano ha il volto di un allenatore rinfrancato. Del resto dopo aver incassato tanti cazzotti allo stomaco nell'ultimo mese e mezzo è una sensazione piacevole averne rifilati tre ai pur mediocri israeliani del Maccabi. Vincere aiuta a vincere, ma soprattutto aiuta a leccare le ferite del campionato. Il Bologna, questo va detto, sta steccando in serie A, ma è sempre stato all'altezza in Europa, come testimonia un sorteggio affrontato da testa di serie di lusso.

