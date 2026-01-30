Si rinnova la commissione rappresentanza dei padovani con cittadinanza straniera

Mercoledì 4 febbraio alle 18:30, nella sala Anziani di Palazzo Moroni, si terrà un incontro pubblico con i rappresentanti delle comunità straniere, sindacati e associazioni. L’appuntamento serve a discutere il rinnovo della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri di Padova. La città si prepara alle prossime elezioni per scegliere i nuovi membri della commissione.

Mercoledì 4 febbraio alle 18:30, nella sala Anziani di Palazzo Moroni, si terrà l'incontro pubblico con i rappresentanti delle comunità straniere, sindacati e associazioni. Le elezioni si terranno a giugno 2026 Mercoledì 4 febbraio alle 18:30, nella sala Anziani di Palazzo Moroni, si terrà l'incontro pubblico con i rappresentanti delle comunità straniere, sindacati, associazioni, intera cittadinanza, in vista delle future elezioni per il rinnovo dei componenti della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera. Le elezioni si terranno a giugno 2026.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L’Università di Palermo ha registrato un nuovo record di immatricolati di cittadinanza straniera, superando i 500 iscritti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

