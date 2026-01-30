Un'auto si è ribaltata in un fosso e la moglie di 61 anni è rimasta intrappolata nell’abitacolo. I vigili del fuoco e i soccorritori sono intervenuti sul posto, hanno estratto la donna e l’hanno rianimata prima di portarla in elisoccorso al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni sono gravi, rischia ancora la vita.

La donna, di 61 anni, era rimasta all’interno dell’abitacolo priva di conoscenza: estratta grazie all’aiuto dei vigili del fuoco insieme ai soccorritori sanitari, rianimata e intubata sul posto per stabilizzarla e quindi trasportata con l’ elisoccorso in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è stata ricoverata con prognosi riservata, è ancora in pericolo di vita. Il marito, di 62 anni, ha riportato conseguenze meno gravi, ma è stato comunque trasportato con l’ambulanza in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, nel Milanese. La coppia, di Belgioioso, era a bordo di una berlina che, nel pomeriggio di ieri, si è ribaltata nelle campagne di Villanterio, lungo l’ex Statale 412, all’altezza dell’incrocio con la strada vicinale Cascina Nuova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si ribaltano con l’auto in un fosso. Grave la moglie di 61 anni rimasta intrappolata nell’abitacolo

Approfondimenti su Pavia Policlinico

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pavia Policlinico

Argomenti discussi: Si ribaltano con l’auto a Fontivegge, 4 giovani in ospedale; Si ribaltano in autostrada dopo lo schianto con un tir tra Borghetto e Livraga, feriti due ventenni; Tentano il colpo nella notte, ma si ribaltano con l’auto mentre fuggono: ladri sfortunati a Catania; Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Foglizzo: due furgoni si scontrano e si ribaltano in carreggiata perdendo parte del carico. Tratta chiusa e lunghe code.

Si ribalta con l’auto a Busnago in Brianza: uomo gravissimo in ospedaleUn'auto, con alla guida un uomo di 55 anni, si sarebbe ribaltata in autonomia lungo la strada Sp2, intorno alle 9 ... fanpage.it

Si ribaltano in autostrada dopo lo schianto con un tir tra Borghetto e Livraga, feriti due ventenniNELLA NOTTE I giovani sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Pavia e Rozzano. ilcittadino.it

Da 3-2 per lui a 4-3 per me. Zappacosta e Charles la ribaltano quando tutto sembrava finito - facebook.com facebook