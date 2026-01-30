Si finge agente dell'FBI per liberare Luigi Mangione | Rilasciatelo ho i documenti firmati dal giudice

Un uomo del Minnesota si è presentato nel carcere di Brooklyn fingendosi agente dell'FBI, per cercare di far uscire Luigi Mangione. Ha detto di avere documenti firmati dal giudice e ha chiesto di rilasciarlo. La polizia lo ha fermato subito, e ora rischia di finire in tribunale per tentato inganno e tentata fuga.

