Sgambato | Assicurazione sanitaria per docenti è misura compensativa che svaluta la professione insegnante

Camilla Sgambato, docente di diritto ed economia ed ex responsabile scuola del Pd, critica duramente l’assicurazione sanitaria integrativa proposta per i docenti. Secondo lei, si tratta di una misura che svaluta la professione e serve solo a nascondere la mancanza di un vero investimento sui diritti degli insegnanti. La Sgambato non le manda a dire: questa scelta politica non aiuta a migliorare le condizioni di chi lavora nelle scuole.

L’annuncio del Ministro Valditara sull’introduzione della polizza viene letto come un tentativo di compensare le criticità del sistema con strumenti accessori. La previsione di una copertura sanitaria dedicata contribuisce a rappresentare il docente come lavoratore usurato e fragile, da proteggere ex post. Sgambato sottolinea come l’insegnante non venga riconosciuto come professionista centrale nello sviluppo civile ed economico del Paese, ma come categoria da gestire attraverso misure compensative. La logica applicata finisce per svalutare ulteriormente la funzione docente, già indebolita da salari bassi, assenza di carriera e crescente delegittimazione sociale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Camilla Sgambato

La Consip ha aperto la gara europea per offrire una polizza sanitaria a insegnanti e personale scolastico.

Nel sito del Ministero sono disponibili dal 2023 le agevolazioni dedicate a docenti, ATA, educatori e dirigenti, che includono sconti su trasporti (anche con Carta docente), assicurazioni sanitarie, alimentari e abbigliamento.

Ultime notizie su Camilla Sgambato

