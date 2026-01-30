A Brera, tra le strade affollate, si sente tutto. La zona sembra più interessata agli animali che alle persone. Cliniche veterinarie, asili per cani, cani portati a spasso da padroni che li coccolano come figli. I megastore di cibo per animali riempiono i cartelloni pubblicitari, quasi a ricordare che qui l’amore per gli animali supera quello per gli esseri umani. Camminando dalla Fiera a Fiori Chiari, si nota come la città stia cambiando, diventando sempre più un mondo a parte, dove

A Brera si impara. La storia dell’arte? Innanzitutto la vita. Camminando per Milano dalla Fiera a Fiori Chiari ho visto cliniche veterinarie, asili per cani, cani portati a spasso, megaposter di cibo per cani viziati, troneggianti sui divani. Insomma ho visto una città pagana in cui le bestie sono di nuovo più importanti dei cristiani. Per recuperare un sano rapporto con gli animali sono entrato nella Pinacoteca di Brera. Nelle quattro grandi tele mangerecce di Vincenzo Campi (Cremona 1536-91) è tutto uno squartare maiali, infilzare polli, strozzare oche. Nel quadro intitolato “Cucina”, in primo piano, un gatto feroce difende con viso di tigre le sue miserabili frattaglie da un canucolo digrignante e altrettanto affamato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sfuggire alla Milano pagana in cui le bestie sono più importanti degli uomini

