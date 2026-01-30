Sfollati dal Grattacielo dopo l' incendio lei va dalla madre | l' ex compagno la raggiunge e la picchia

Una donna straniera si è ritrovata a fuggire dal suo appartamento in fiamme in via Boccacanale di Santo Stefano, a Ferrara. Dopo aver lasciato lo stabile, si è rifugiata dalla madre, ma l’ex compagno è arrivato sul posto e le ha dato un pugno. La lite tra i due è proseguita fino a quando la donna si è nascosta in un negozio per mettersi in salvo. La polizia è intervenuta su chiamata di alcuni testimoni e ora cerca di ricostruire quanto successo.

La lite con l’ex compagno, poi la fuga e il nascondiglio in un negozio. E’ quanto è accaduto in via Boccacanale di Santo Stefano, a Ferrara, mercoledì 28, quando gli agenti della polizia hanno ricevuto la richiesta di aiuto di una giovane donna straniera. La stessa ha asserito di aver avuto un acceso diverbio con l’ex partner nell’abitazione di sua madre e, in seguito, di essere scappata, finendo per nascondersi all’interno di un market etnico. Secondo quanto si apprende, la coppia – entrambi originari dell’Est Europa - solo pochi giorni fa era stata protagonista dello sgombero del Grattacielo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Domenica 11 gennaio, il sindaco Alan Fabbri ha dichiarato inagibile la torre B del Grattacielo a seguito dell’incendio.

