Settemila studenti umbri verso la Maturità | ecco le materie d' esame

Questa mattina, migliaia di studenti umbri si preparano a sostenere gli esami di maturità. Tra le materie principali, Latino per il liceo Classico, Matematica per lo Scientifico e Economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico. La scuola è pronta, e gli studenti sono concentrati, mentre si avvicina il momento di affrontare le prove più importanti dell’anno.

Latino al Classico, Matematica allo Scientifico. Il colloquio cambia volto: si baserà su quattro discipline specifiche e valorizzerà il curriculum personale dello studente Latino per il Classico, Matematica per lo Scientifico, Economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il decreto n. 13 del 29 gennaio, ha reso note le discipline scelte per la seconda prova scritta dell'Esame di Stato 2026, che coinvolgerà circa settemila studenti umbri. Le materie caratterizzanti confermano l'identità dei diversi percorsi di studio: Scienze umane per il relativo Liceo, Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo "Turismo", Progettazione, costruzioni e impianti per "Costruzioni, Ambiente e Territorio".

