Servizi digitali per crescere ma con forti radici nel territorio

Un 2026 che inizia con l’obiettivo di consolidare i servizi digitali nel territorio. Le aziende puntano a crescere, ma senza perdere di vista le radici locali. Le strategie sono orientate a mantenere la continuità operativa, con un passo leggero, ma deciso, verso uno sviluppo stabile e sostenibile.

UN 2026 che si apre sotto il segno della continuità operativa e che mira a una prudente, ma costante crescita. Emil Banca, pilastro del Credito Cooperativo e parte del Gruppo Bcc Iccrea, archivia un 2025 solido e si proietta nel nuovo anno con una strategia che mette al centro il "valore della prossimità". Segnali positivi nel 2025. I dati preliminari tracciano infatti il profilo di un istituto in salute. Con masse amministrate che toccano gli 11,8 miliardi di euro (+2,3%), Emil Banca ha saputo navigare in un contesto di tassi variabili e margini di interesse in contrazione. "Il 2025 si chiude bene in termini di volumi, impieghi e raccolta", esordisce il direttore generale, Matteo Passini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

