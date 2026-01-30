Serie d FolGav il mercato non si ferma Dopo Rinaldini c’è Ferrante

Il Follonica Gavorrano continua a muoversi sul mercato. Dopo aver ingaggiato Damiano Rinaldini, la società annuncia anche l’arrivo di Lorenzo Ferrante, difensore nato nel 1997. Ferrante, che può giocare sia da centrale che come ’braccetto’, si aggiunge così alla rosa in vista della prossima stagione.

Altro volto nuovo per il Follonica Gavorrano che dopo l'arrivo di Damiano Rinaldini, annuncia anche quello di Lorenzo Ferrante, difensore del 1997, centrale che può giocare anche come 'braccetto'. Cresciuto nelle giovanili dell'Entella, arriva alla corte di mister Lucio Brando da svincolato dopo l'ultima esperienza della scorsa stagione con il Latte Dolce, mentre in passato ha giocato anche con la Giana Erminio, la Torres il Seravezza Pozzi, il Ligorna e la Lavagnese. Damiano Rinaldini, nato a Pistoia nel 1995, è invece un giocatore offensivo abituato a giocare sia come trequartista che come seconda punta.

Il Follonica Gavorrano ha deciso di rafforzare l’attacco dopo l’infortunio di Mutton.

