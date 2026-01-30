Serie C | Bottegone ospita la capolista Agliana recupero ok Adesso c’è Fucecchio

La partita tra Endiasfalti e San Vincenzo si conclude con una vittoria sofferta per i padroni di casa, che riescono a vincere 83-76 dopo un match combattuto. Con questa vittoria, l’Endiasfalti si piazza al sesto posto in classifica con 22 punti, gli stessi di Fucecchio, che domenica prossima sarà avversario diretto al PalaCapitini alle 18. La gara di oggi ha mantenuto alta la tensione fino all’ultimo minuto, mentre i giocatori si preparano alla sfida decisiva di domenica

La vittoria che occorreva, in vista di una domenica che si annuncia da leoni. L' Endiasfalti si aggiudica il recupero casalingo infrasettimanale contro San Vincenzo con il punteggio di 83-76 (24-23, 44-43, 61-62); sale al sesto posto in classifica con 22 punti, tanti quanti quelli sin qui conquistati da Fucecchio, suo prossimo rivale domenica 1° febbraio (palla a due dalle 18 al PalaCapitini). Domenica di campionato di serie C – si disputerà la terza giornata di ritorno della regular season del girone C della Conference Nord-Ovest – anche per la Valentina's, che sempre dalle 18 ospiterà la capolista Union Basket Prato alla King.

