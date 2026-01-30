Serie C Ascoli-Livorno in diretta LIVE

Questa sera si gioca la partita tra Ascoli e Livorno in Serie C. Dopo le vittorie contro Guidonia e Vis Pesaro, il Livorno punta a prolungare il momento positivo. I toscani cercano altri punti importanti per migliorare la classifica, mentre gli ascolani vogliono sfruttare il vantaggio di casa. La sfida promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.

Gli amaranto, reduci da due vittorie consecutive, sono attesi dalla delicata trasferta sul campo dei bianconeri. Fischio d'inizio alle 20.30 Il Livorno, dopo le vittorie ottenute con Guidonia e Vis Pesaro, vuole dare ulteriore continuità ai propri risultati. Gli amaranto, adesso a +4 dalla zona playout e a -2 da quella playoff, sono attesi dall'insidiosa trasferta sul campo dell'Ascoli (fischio d'inizio alle 20.30), formazione che occupa attualmente il terzo posto della classifica e costruita con ambizioni di promozione. Un match nel quale Dionisi e compagni non potranno contare sull'apporto dei propri tifosi: la vendita dei biglietti, infatti, è stata vietata ai residenti nella provincia di Livorno.🔗 Leggi su Livornotoday.it

