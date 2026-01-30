Serie C Ascoli-Livorno in diretta LIVE

Da livornotoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si gioca la partita tra Ascoli e Livorno in Serie C. Dopo le vittorie contro Guidonia e Vis Pesaro, il Livorno punta a prolungare il momento positivo. I toscani cercano altri punti importanti per migliorare la classifica, mentre gli ascolani vogliono sfruttare il vantaggio di casa. La sfida promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.

Gli amaranto, reduci da due vittorie consecutive, sono attesi dalla delicata trasferta sul campo dei bianconeri. Fischio d'inizio alle 20.30 Il Livorno, dopo le vittorie ottenute con Guidonia e Vis Pesaro, vuole dare ulteriore continuità ai propri risultati. Gli amaranto, adesso a +4 dalla zona playout e a -2 da quella playoff, sono attesi dall'insidiosa trasferta sul campo dell'Ascoli (fischio d'inizio alle 20.30), formazione che occupa attualmente il terzo posto della classifica e costruita con ambizioni di promozione. Un match nel quale Dionisi e compagni non potranno contare sull'apporto dei propri tifosi: la vendita dei biglietti, infatti, è stata vietata ai residenti nella provincia di Livorno.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ascoli Livorno

Serie C, Gubbio-Livorno in diretta. LIVE

Serie C, Carpi-Livorno in diretta. LIVE

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Perugia - Ascoli 0-2 | Gli Highlights

Video Perugia - Ascoli 0-2 | Gli Highlights

Ultime notizie su Ascoli Livorno

Argomenti discussi: Serie C | Ascoli-Livorno, trasferta vietata ai tifosi amaranto; Serie C | Ascoli-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Partita difficile, servirà una grande prestazione; Ascoli-Livorno: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Serie C, Ascoli: c’è il Perugia. Samb con la Pianese. Vis a Livorno.

serie c ascoli livornoSerie C girone B, il pronostico di Ascoli-LivornoDalla B si passa alla Serie C visto che oggi il girone B ha tre partite in programma. Tra queste Ascoli-Livorno dove i punti in palio servono per obiettivi diametralmente opposti. Ecco il pronostico ... corrieredellosport.it

serie c ascoli livornoSerie C | Ascoli-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Partita difficile, servirà una grande prestazioneDue vittorie consecutive, nel corso di questa stagione, il Livorno non le aveva mai ottenute. Gli amaranto, dopo il blitz di Guidonia, sono riusciti a ripetersi contro la Vis Pesaro, portandosi a +4 d ... today.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.