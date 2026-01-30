Serie C Ascoli-Livorno 3-1 | bianconeri superiori amaranto costretti alla resa

L’Ascoli batte il Livorno 3-1 al Del Duca. I bianconeri sono stati più forti e hanno conquistato i tre punti grazie alla doppietta di Gori e al gol di D’Uffizi. Il Livorno, invece, ha fatto fatica e alla fine si è dovuto arrendere.

Agli uomini di Venturato non basta la rete di Baldi: i marchigiani si impongono con la doppietta di Gori ed il gol di D'Uffizi Il Livorno, al Del Duca, è costretto ad arrendersi. A portarsi a casa i tre punti è infatti l'Ascoli, che piega per 3-1 gli amaranto grazie alla doppietta di Gori ed al gol di D'Uffizi. Vano, per la formazione di Venturato, il gol di Baldi che aveva momentaneamente riacceso le speranze nel corso della prima frazione di gara. Venturato, privo dello squalificato Falasco e degli infortunati Peralta e Gentile, si affida al consueto 4-3-1-2, con Biondi ad agire alle spalle di Dionisi e Di Carmine.

