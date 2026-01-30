Serie B nazionale | oggi la decisione sulla squalifica di Aukstikalnis Verso il derby tra La T Gema e Fabo | ecco tutte le informazioni per la biglietteria

Oggi si decide il destino di Aukstikalnis, squalificato o meno dopo la partita di ieri. Nel frattempo, i tifosi sono già in fermento: si avvicina il derby tra La T Gema e Fabo, con la vendita dei biglietti che è iniziata nel primo pomeriggio. La partita si disputerà domenica alle 18 al palazzetto di Pistoia, nel secondo confronto tra le due squadre in questa stagione.

Si è aperta nel primo pomeriggio di mercoledì la prevendita dei biglietti per il diciassettesimo capitolo della stracittadina montecatinese di basket in programma domenica alle 18, il quindicesimo in campionato, il secondo ospitato dal palazzetto pistoiese dopo quello del 24 novembre 2024. Per l'occasione verrà aperta al pubblico anche la Curva Firenze, riservata esclusivamente ai tifosi ospiti. Per tale settore gli acquisti saranno possibili fino alle 12 di domenica, secondo le disposizioni di sicurezza. I biglietti possono essere acquistati online sulla piattaforma Ticketone oppure fisicamente nei punti vendita Ticketone, da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi per tutti i settori anche presso gli esercizi commerciali Garage Via Nova di via del Gallo a Montecatini Terme (venerdi 17.

