Serie animate fantasy teen drama e sitcom Ce n' è per tutti i gusti

Negli anni Novanta, le serie tv hanno cambiato volto. Sono nate produzioni più audaci, con storie originali che ancora oggi attirano il pubblico. Dai fantasy alle sitcom, c’era davvero di tutto, e le tv italiane e americane hanno iniziato a sperimentare nuove idee, conquistando una fetta di spettatori sempre più vasta.

G li Anni 90 hanno segnato una svolta decisiva per le serie tv americane e italiane, rendendole più audaci, originali e molto famose ancora oggi. Sitcom brillanti ( La tata ), teen drama intensi ( Beverly Hills 90210 ) e serie animate ( I Simpson ) hanno conquistato il pubblico insieme ai primi esperimenti fantasy ( Fantaghirò ) e mystery ( X-Files ). Un mix vincente che ha definito un'intera generazione televisiva. Ecco i titoli più memorabili.

