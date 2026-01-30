serie a chivu eletto coach of the month di gennaio

L’Inter dà il suo riconoscimento a Cristian Chivu. Il tecnico romeno ha vinto il premio come Coach of the Month di gennaio in Serie A. In questo mese, ha guidato la squadra con grande efficacia, ottenendo risultati importanti in campionato. La società ha deciso di premiare il suo lavoro con questo riconoscimento ufficiale.

Riconoscimento ufficiale in casa Inter. Il Philadelphia Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato a Cristian Chivu, protagonista di un mese ad altissimo rendimento in campionato. Il premio, deciso da una giuria di direttori di testate sportive, tiene conto di risultati, qualità del gioco e comportamento in campo. Per la valutazione sono state considerate le gare dalla 18ª alla 22ª giornata di Serie A Enilive 202526. Numeri alla mano, l’Inter ha chiuso gennaio con 15 gol segnati, otto marcatori diversi e una continuità di prestazioni che ha convinto la commissione. A sottolineare il momento nerazzurro è stato Luigi De Siervo, ad della Serie A: “La squadra di Chivu gioca con entusiasmo e propone un calcio moderno, intenso e dinamico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

