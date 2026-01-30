Sergej Aleksandrovic Esenin l’usignolo russo traduzione di Corrado Facchinetti

Quest’anno si ricorda il centenario della morte di Sergej Aleksandrovic Esenin, il poeta russo noto come l’“usignolo russo”. La sua vita fu breve e piena di tormenti, e in Russia rimane uno dei poeti più amati, alla pari di Pushkin.

Quest'anno cade il centenario della morte del poeta russo Sergej Aleksandrovic Esenin. Il poeta contadino, l'"usignolo russo", la cui popolarità in patria è paragonabile soltanto al mito di Aleksandr Pushkin, ebbe una vita breve e tormentata. Era nato nel 1895 nel villaggio di Kostantinovo, nei pressi di Riazan e venne trovato impiccato in una stanza dell'hotel d'Angleterre di Leningrado il 28 dicembre 1925. Il suicidio (o l'omicidio – la questione è ancora dibattuta) si portò via un grande poeta, al quale toccò vivere in uno dei momenti tra i più sconcertanti del secolo scorso: la rivoluzione russa. Sergej Aleksandrovic Esenin, l'usignolo russo (traduzione di Corrado Facchinetti)Un omaggio al poeta della Russia contadina: dalle sue opere traspare la nostalgia per un mondo cancellato dalla rivoluzione ... Quest'anno cade il centenario della morte del poeta russo Sergej Aleksandrovic Esenin, ormai abbastanza conosciuto anche in lingua italiana. Questo poeta contadino (capo dell'Immaginismo russo, la ...

