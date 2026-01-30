sergei loznitsa racconto gli anni staliniani per interrogare il presente

Nei primi anni della purga staliniana, nel 1937, un carcere di una provincia remota dell’Unione Sovietica ospita decine di prigionieri. Scrivono lettere piene di disperazione, giurando fedeltà al partito, anche se molti sono innocenti. Sergei Loznitsa racconta quegli anni per far riflettere su cosa significa oggi la memoria di quel passato.

Sergei Loznitsa Il regista parla di «Due procuratori», il suo nuovo film dal romanzo di Demidov, in sala il 12 febbraio.Un giovane idealista, la realtà sovietica nel 1937, la macchina del potere Sergei Loznitsa Il regista parla di «Due procuratori», il suo nuovo film dal romanzo di Demidov, in sala il 12 febbraio.Un giovane idealista, la realtà sovietica nel 1937, la macchina del potere Unione sovietica 1937, negli anni delle purghe di Stalin il carcere di una remota provincia è pieno di prigionieri che gli scrivono lettere disperate, giurando la loro fedeltà al partito e al comunismo, e che non capiscono perché sono finiti lì dentro, picchiati, denutriti, lasciati da soli in celle putride, torturati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

