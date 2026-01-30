Le forze dell’ordine di Seregno hanno smantellato una banda di spacciatori. Quattordici persone sono finite in manette dopo un’operazione durata mesi. Gli agenti hanno scoperto un giro di droga che coinvolge cocaina, hashish e marijuana, collegato a un vero e proprio business illegale. La polizia ha passato al setaccio i quartieri della città, trovando prove concrete delle attività illecite. Ora gli arrestati rischiano pene severe.

Seregno (Monza Brianza), 30 gennaio 2026 - Dalle indagini su un Codice rosso alla scoperta di un business dello spaccio di droga, cocaina, hashish e marijuana. Dopo mesi di accertamenti dei carabinieri di Seregno, ora la Procura di Monza ha chiesto 14 misure di custodia cautelare alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti: 11 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 1 di obbligo di firma. In questi giorni la giudice ha tenuto gli interrogatori preventivi degli indagati, che si sono tutti difesi dalle accuse contestate e nei prossimi giorni deciderà quante e quali misure cautelari applicare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seregno, smantellata una banda di spacciatori: 14 arresti

Approfondimenti su Seregno Spacciatori

Un'operazione antidroga tra Toscana e Lombardia ha portato allo smantellamento di una banda attiva tra Firenze e Siena, con nove arresti, tra cui una donna casertana.

